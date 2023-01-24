عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم صباح يوم الثلاثاء، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطنين المتطرفين قاموا بجولاتٍ استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية.كما اقتحم اثنان من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك. يذكر أن جماعات المستوطنين المتطرفين، يقتحمون باحات الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.