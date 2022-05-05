حاكم لوغانسك يعلن سقوط 5 ضحايا في قصف روسي على المنطقة

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوغانسك، الخميس، إن 5 مدنيين لقوا حتفهم بسبب القصف الذي تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضاف جايداي أن القصف تركز في سيفيرودونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسيتشانسك.