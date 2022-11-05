13 ضحية بحريق في مقهى في مدينة كوستروما الروسية

قضى 13 شخصاً جراء حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية السبت. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه تمّ تسجيل سقوط "13 ضحية"، مشيراً إلى إجلاء 250 شخصاً من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليل الجمعة - السبت.