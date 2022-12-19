 مقتل 3 من مرتبات الأمن في الأردن وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة

نعت مديرية الأمن العام في الأردن، مقتل ثلاثة من مرتباتها وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، صباح اليوم الاثنين.

وأكدت مديرية الأمن مقتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري) وضبط ثمانية أشخاص آخرين، مبينة أن التحقيقات جارية.