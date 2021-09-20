قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال
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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

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العرب اليوم - قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة بيرم الروسية
موسكو - العرب اليوم

 أطلق مسلح مجهول النار اليوم الإثنين، بجامعة بيرم الروسية، وأردى قتلى، وعددا من الجرحى.الداخلية الروسية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، الذي لا يزال مجهول الهوية.

وبحسب وزارة الداخلية فقد تم فتح قضية جنائية في جريمة القتل.وذكرت وكالة "رويترز" أن لجنة تحقيق روسية، أفادت بمقتل ثماني أشخاص، وإصابة ستة آخرين في حادثة إطلاق النار.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هويتة المنفذ وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الروسية، واطلعت عليه "العين الإخبارية"، رجلا يحمل بندقية وهو يتجول في حديقة الجامعة.

ويٌسمع في الفيديو صراخ طلبة وطالبات، تملكهم الفزع، جراء إطلاق المسلح النار على رواد الجامعة.ذوشوهد بعض الطلاب وهم يقفزون من النوافذ هروبا من الهجوم، فيما أصدرت إدارة الجامعة تحذيرا، تضمن طلبا ببقاء الجميع في أماكنهم وإغلاق الأبواب.

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قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال



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