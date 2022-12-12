قتلى في قصف لطالبان على بلدة حدودية باكستانية

أسفر قصف شنته قوات طالبان الأفغانية على بلدة حدودية باكستانية عن مقتل 7 أشخاص، حسبما ذكر الجيش الباكستاني في بيان. وأفاد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في البداية بأن 6 أشخاص قتلوا في قصف الأحد، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقا إلى 7. وقال الجيش إن 16 آخرين أصيبوا بجروح، وألقى باللوم في سقوط الضحايا على "إطلاق النار العشوائي وغير المبرر" من أسلحة ثقيلة على المدنيين من قبل القوات الأفغانية.