ترامب يصرح أنه يعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات
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ترامب يصرح أنه يعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات

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العرب اليوم - ترامب يصرح أنه يعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات

دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

ترامب يصرح أنه يعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات

 

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ترامب يصرح أنه يعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات ترامب يصرح أنه يعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات



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