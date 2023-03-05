الاستخبارات العراقية تقبض علي إرهابى وتضبط أسلحة وعبوات ناسفة بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم / القبض على إرهابي وضبط كدس للأعتدة والأسلحة والعبوات الناسفة في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي (استخبارات وأمن) الفرقة السابعة والعاشرة بالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن واللواء الأربعون وقوة من فوج طوارئ الأنبار السابع تم نصب كمين محكم في سيطرة السجر أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الصقلاوية.



وأضاف أن قوة من المديرية تمكنت من ضبط كدس للأعتدة والعبوات الناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل ويحتوي على أكثر من 200 مقذوف وصاروخ في منطقة الزاوية؛ حيث تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها.