انفجار في مبنى وسط العاصمة الأوغندية كمبالا

أكد التلفزيون الأوغندي، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في مبنى وسط العاصمة كمبالا وبحسب التقارير الأولية فإن الانفجار تسبب في اشتعال نيران في سيارات بمحيط المبنى.