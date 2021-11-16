انفجار في مبنى وسط العاصمة الأوغندية كمبالا
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انفجار في مبنى وسط العاصمة الأوغندية كمبالا

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العرب اليوم - انفجار في مبنى وسط العاصمة الأوغندية كمبالا

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كمبالا ـ العرب اليوم

 أكد التلفزيون الأوغندي، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار في مبنى وسط العاصمة كمبالا وبحسب التقارير الأولية فإن الانفجار تسبب في اشتعال نيران في سيارات بمحيط المبنى.

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انفجار في مبنى وسط العاصمة الأوغندية كمبالا انفجار في مبنى وسط العاصمة الأوغندية كمبالا



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