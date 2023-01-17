قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 20 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 10 مواطنين في مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 4 شبان من محافظة جنين في الشمال.