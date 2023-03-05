الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب نابلس ويطارد عمالا فى جنين
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب "نابلس" ويطارد عمالا فى جنين

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب "نابلس" ويطارد عمالا فى جنين

الاحتلال الإسرائيلي
القدس المحتلة - العرب اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، قرية "يتما" جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداته الخاصة، اقتحمت القرية وداهمت منزل المواطن إسماعيل إبراهيم نجار، واحتجزت شقيقه يوسف.

وأشاروا إلى أن مواجهات شهدتها القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة جنين، إلى الشمال من نابلس، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة مطاردة واسعة للعمال في قرية "رمانة" الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري، لدى محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48، واستولت على عدد من السيارات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلا،ل كثفت من تواجدها العسكري ونصبت حواجزها في محيط قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب وشمال شرق "جنين". 

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب نابلس ويطارد عمالا فى جنين الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب نابلس ويطارد عمالا فى جنين



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