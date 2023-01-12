 استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال شمال القدس

فى نبأ عاجل لها، باستشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال مدينة القدس فجر اليوم.

وبحسب القناة الإخبارية، فأن جنودا إسرائيليين استهدفوا سمير أصلان (45 عاما) بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزى خلال اعتقاله، ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بمخيم قلنديا اليوم.

يشار إلى أنه باستشهاد أصلان يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية إلى ثلاثة.