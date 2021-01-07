مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 آخرين جراء الاحتجاجات في واشنطن

قال قائد شرطة واشنطن إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم واعتقل 52 بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل، قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إن 47 من أصل 52 عملية اعتقال حتى الآن تتعلق بانتهاك فرض حظر التجول الذي فرضته عمدة المدينة، كما تم اعتقال 26 شخصا داخل مبنى الكابيتول، وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص آخرين لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة أو محظورة.

كما أعلن أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات حارقة (مولوتوف) في مبنى الكابيتول وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قُتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية. وقال رئيس شرطة واشنطن بالإنابة، إن السيدة التي توفيت في العاصمة تعرضت لإطلاق نار من قبل أحد أفراد الشرطة المكلفة بحماية الكونغرس، مضيفا أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.