الدفاع الروسية تكشف حصيلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها استهدفت 36 منشأة عسكرية أوكرانية وأسقطت 5 طائرات حربية و19 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم إسقاط أربع قاذفات أوكرانية من طراز "سو-24" في الجو فوق مقاطعة تشيرنيهيف بشمال البلاد، كما أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أسقطت خمسة صواريخ أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" أوكرانية بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون (جنوب).

وأشار البيان إلى أن بين الأهداف التي دمرها الطيران وقوات الصواريخ الروسية خلال اليوم الماضي راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات.