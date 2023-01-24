أعاد العسكريون الروس والسوريون ترميم مطار "الجراح" شمال سوريا، الذي دمر أثناء الأعمال العدائية، والطيران العسكري الروسي انتشر في المطار شمالي سوريا أثناء افتتاحه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن الطيران العسكري الروسي انتشر في مطار "الجراح" الذي تم ترميمه في سوريا، وأن تفاعله مع القوات الجوية السورية يجعل من الممكن تغطية الحدود الشمالية للبلاد.

أوضحت الوزارة: "العسكريون الروس والسوريون أعادوا ترميم مطار "الجراح"، الذي دمر خلال الأعمال القتالية في الجزء الشمالي من الجمهورية العربية السورية، وقد أتاح ذلك تنظيم الانتشار والاستخدام المشترك لطيران القوات الجوية الروسية والسورية على السواء".