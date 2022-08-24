نقل 16 شرطيا ألمانيًا إلى المستشفى بعد تسرب سائل سام

نُقل ما لا يقل عن 16 شرطيا ألمانيا إلى المستشفى بعد أن بدأ سائل سام في التسرب في موقع صناعي بمدينة مانهايم بغرب ألمانيا.

ويتلقى عناصر الشرطة العلاج جراء تهيج في ممرات التنفس، حسبما قال متحدث باسم الشرطة. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن السائل يمكن أن يؤدي إلى أبخرة سامة أو منهكة.