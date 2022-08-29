مقتل جندي في هجوم مسلح في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل جندي عراقي بوزارة الدفاع في هجوم مسلح بالعاصمة بغداد .

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الإثنين/ - إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أحد جنود وزارة الدفاع ضمن تقاطع الأجراس في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال".