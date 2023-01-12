انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في العراق

استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولى فى منطقة التاجى بالعاصمة العراقية بغداد. وقال مصدر أمنى- فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن "عبوة ناسفة انفجرت فى رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى أثناء مروره بمنطقة التاجى فى العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يتسبب بأى إصابات بشرية أو أضرار مادية، لافتا إلى أن "الرتل أكمل مسيره باتجاه وجهته المقصودة".