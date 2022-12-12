استشهاد طفلة برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون عليها خلال اقتحام جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، مقتل طفلة برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون عليها خلال اقتحام مدينة جنين وأكدت وزارة الصحة "استشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاما) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت 3 شبان فلسطينيين.