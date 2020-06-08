الدنمارك تخفف بعض الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

خففت الدنمارك بعض القيود والإجراءات التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورفعت وزارة الصحة الدنماركية رفعت اليوم الحد المسموح به في التجمعات العامة من عشرة أفراد إلى 50 فردًا مع تخفيفها لتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الدنمار قد فرضت في 17 مارس بعض القيود على التجمعات العامة .