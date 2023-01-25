3 قتلى في عملية إطلاق نار بمتجر في ولاية واشنطن

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة، في هجوم مسلح يأتي عقب عمليتي إطلاق نار جماعيتين مماثلتين أوقعتا منذ السبت الماضي، 18 قتيلا.

وقال قائد شرطة ياكيما الضابط مات موراي، إن المأساة وقعت داخل متجر بقالة قرابة الساعة الثالثة والنصف من فجر الثلاثاء (11:30 بتوقيت غرينتش)، مبينا أن مطلق النار واسمه غاريد هادوك (21 عاما)، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.