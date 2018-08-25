مقتل 5 من داعش في قصف بطائرة بدون طيار شمال شرق أفغانستان

قتل خمسة مسلحين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف نفذته قوات أجنبية بطائرة بدون طيار، استهدف مخابئ تابعة للتنظيم بمنطقتي مانوجي ونارانج بإقليم كونار شمال شرق أفغانستان، وفقا لما أوردته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم، نقلاً عن الجيش الأفغاني. ولم يكشف بيان صادر عن فيلق" سلاب 201" التابع للجيش الأفغاني، مزيدًا من المعلومات حول القصف الجوي. وينشط مسلحي التنظيم الإرهابي في أجزاء من إقليمي كونار وننكارهار.