أوكرانيا تشن 20 غارة على مواقع روسية خلال 24 ساعة

نفذ سلاح الجو الأوكرانى 20 غارة على مناطق تركيز القوات الروسية، وثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، فى أخر 24 ساعة. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -فى بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الخميس- أن الجنود الأوكرانيين أسقطوا يوم أمس مروحية روسية من طراز (Ka-52)، وطائرتى استطلاع بدون طيار من طراز (أورلان-10)، فيما صدت القوات الأوكرانية هجمات روسية على 12 بلدة مُحتلة.