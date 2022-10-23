أوكرانيا تعلن تدمير 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز كاميكازي في منطقة ميكولايف

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة دمرت 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد-136 كاميكازي" في منطقة "ميكولايف" الجنوبية ليلة أمس.