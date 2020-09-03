روسيا تسجل 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة 114 وفاة و4995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1009995 إصابة منها 17528 حالة وفاة.