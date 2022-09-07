إصابة وزير الصناعة العراقي إثر انقلاب سيارته
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إصابة وزير الصناعة العراقي إثر انقلاب سيارته

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العرب اليوم - إصابة وزير الصناعة العراقي إثر انقلاب سيارته

بغداد-العرب اليوم

تعرض وزير الصناعة العراقي، "منهل الخباز"، لحادث سير ونقل إلى المستشفى، بمحافظة صلاح الدين، بعد انقلاب سيارتة الخاصة.

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إصابة وزير الصناعة العراقي إثر انقلاب سيارته إصابة وزير الصناعة العراقي إثر انقلاب سيارته



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