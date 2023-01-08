سماع دوى انفجارات فى مقاطعة خاركوف بأوكرانيا
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سماع دوى انفجارات فى مقاطعة خاركوف بأوكرانيا

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كييف - العرب اليوم

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية فى مقاطعة خاركوف أوليغ سينيغوبوف، سماع دوى انفجارين فى مدينة ميريفا الواقعة داخل المقاطعة.وقال سينيغوبوف عبر حسابه على "تيليغرام": "تم رصد سقوط صاروخين معاديين فى ميريفا".كما تم تفعيل إنذار الغارة الجوية، فى مناطق وبولتافا ودنيبروبتروفسك فى أوكرانيا، وفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمى الأوكرانية على الإنترنت.

وبحسب الخرائط، فإن الإنذار تم تفعيله أيضا فى الجزء الذى تسيطر عليه سلطات كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وبحسب وكالة الأنباء المستقلة الأوكرانية، فإن دوى أربعة انفجارات سمعت فى خاركوف، بالإضافة إلى سلسلة من الانفجارات فى كراماتورسك، بالجزء الخاضع لسيطرة كييف فى جمهورية دونيتسك الشعبية

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سماع دوى انفجارات فى مقاطعة خاركوف بأوكرانيا سماع دوى انفجارات فى مقاطعة خاركوف بأوكرانيا



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