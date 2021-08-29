قتلى وجرحى بهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن

أفادت مصادر إعلامية في اليمن، اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى، قال شهود عيان إنه نتيجة هجوم بطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

يتبع..