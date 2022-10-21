إيقاف مستشار تراس الخاص عن العمل لإجراء تحقيق معه

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إيقاف جيسون ستاين أحد أبرز مستشاري رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس عن العمل، وأنه يواجه تحقيقا رسميا من قبل فريق اللياقة والأخلاق. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب غضب نواب محافظين .