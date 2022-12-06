مقتل شخص في انفجار في محطة لضخ المياه في طوكيو

أفادت مصادرنا، نقلا عن مصلحة الإطفاء في طوكيو، بأنه تم تسجيل وقوع انفجار في محطة لضخ المياه في شرق العاصمة اليابانية وأشارت القناة إلى أن الحادث أسفر عن إصابة رجل بجروح خطيرة نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي في وقت لاحق.