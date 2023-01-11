القوات الاسرائيلية تعتقل 21 مواطنًا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، 21 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عاصف دعامسة (29 عاما) من مخيم الدهيشة، ومحمد فوزي السجدي (48 عاما) من بلدة الخضر