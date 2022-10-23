استهداف وانفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية
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استهداف وانفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية

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كييف - العرب اليوم

أفادت السلطات ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات وإصابة مواقع للبنية التحتية للطاقة في عدد من المقاطعات الأوكرانية اليوم .  ووقع الانفجار في مقاطعة كييف، وذلك بعد تصريحات لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المقاطعة في وقت سابق اليوم بتشغيل الدفاعات الجوية بالمنطقة.

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استهداف وانفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية استهداف وانفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية



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