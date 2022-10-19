سلطات زابوريجيا تؤكد أن قوات روسيا صدت محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة النووية
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سلطات زابوريجيا تؤكد أن قوات روسيا صدت محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة النووية

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العرب اليوم - سلطات زابوريجيا تؤكد أن قوات روسيا صدت محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة النووية

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كييف ـ العرب اليوم

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، عن إحباط القوات الروسية لعملية هجوم لسفن حاولت إنزال قوات أوكرانية للسيطرة على محطة الطاقة النووية في المنطقة.

 

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سلطات زابوريجيا تؤكد أن قوات روسيا صدت محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة النووية سلطات زابوريجيا تؤكد أن قوات روسيا صدت محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة النووية



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