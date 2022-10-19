سلطات زابوريجيا تؤكد أن قوات روسيا صدت محاولة أوكرانية للاستيلاء على المحطة النووية

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، عن إحباط القوات الروسية لعملية هجوم لسفن حاولت إنزال قوات أوكرانية للسيطرة على محطة الطاقة النووية في المنطقة.