إصابة شاب فلسطيني وجندي إسرائيلي أثناء حملة اعتقالات في الضفة

أصيب شاب فلسطيني وجندي إسرائيلي جراء حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. ونفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات واسعة بمناطق مختلفة بالضفة تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقل 17 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، بحسب ما أفاد نادي الأسير. وأصيب شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في القدم خلال مواجهات اندلعت فجرا في مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد اقتحامه، ونقل الشاب على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.