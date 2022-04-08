إسرائيل والمغرب يوقعان اتفاقية خاصة بتأشيرات الدخول بين البلدين

أعلن السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، توقيع اتفاقية بين البلدين لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.وكتب عبر "تويتر": "يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي".