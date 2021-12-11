7 غارات جوية على أوكار للمتطرفين شرق محافظة صلاح الدين العراقية

نقلت وكالة الأنباء العراقية، السبت، عن خلية الإعلام الأمني القول، إن قوة جوية عراقية "نفذت 7 ضربات استهدفت 5 أوكار للمتشددين شرق محافظة صلاح الدين". ولم تذكر الوكالة على الفور تفاصيل أخرى.