الأمن الليبي يوقف 94 مهاجراً غير شرعياً بينهم 45 امرأة و 9 أطفال

أوقفت وحدات من الأمن الليبي 94 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية كانوا على شواطئ القرة بوللي، وهم يستعدون للتوجه عبر البحر إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأوضحت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بليبيا وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن من بين المهاجرين 45 امرأة و 9 أطفال، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.