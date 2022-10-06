مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، تسبب بمقتل 3 مواطنين مدنيين وأشارت القيادة، في بيانها اليوم، إلى أن قصف القوات الأوكرانية أسفر كذلك عن إصابة 6 مواطنين بجروح.