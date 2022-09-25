قتيلان بهجُوم صاروخي أوكراني على فندق في خيرسون

أفادت السلطات المحلية بمقتل شخصين بضربة صاروخية أوكرانية استهدفت فجر اليوم الأحد فندقا في وسط مدينة خيرسون يقيم فيه إعلاميون، بمن فيهم فريق مراسل RT العسكري مراد غادزييف.

ووثق غادزييف آثار القصف في فيديو يظهر الدمار في غرفته والغرف المجاورة.

وأكد المراسل أن جميع أفراد الفريق سالمون، مضيفا أن المصور ميخائيل وجد نفسه محصورا بين ألواح خرسانية، لكنه نجا بأعجوبة ولم يصب بأذى يذكر.

وأشار المراسل أنه بعد الانفجار ساعد أفراد فريقه في انتشال المصابين من تحت الأنقاض في الغرف المجاورة، التي تم العثور في إحداها على قتيلين اثنين.

وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارا بالسيارات المركونة بجوار الفندق، بما فيها سيارة دفع رباعي تابعة لفريق RT.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في خدمة الطوارئ أن القوات الأوكرانية قصفت فندقا يقع في وسط خيرسون براجمات الصواريخ "هيمارس" في 5:30 فجر اليوم.

واكد المصدر، أن الفندق كان فيه مدنيون فقط ولم تكن هناك أسلحة أو معدات عسكرية.

وأضاف أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل، أحدهما، حسب المعلومات الأولية، هو النائب السابق في البرلمان الأوكرني أليكسي جورافكو.

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