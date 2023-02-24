استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي مدينة /الخليل/ بالضفة الغربية المحتلة .وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ ،أن الشهيد محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما)، أدخل للعناية المكثفة وهو بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس أمس الخميس، ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس الخميس عن تسجيل إصابات خطيرة بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب شبان فلسطينيين خلال مواجهات شهدها مخيم /العروب/ شمالي مدينة الخليل .