سلطات بوركينافاسو تعلن مقتل 13 مدنيًا في هجومين منفصلين

قتل 13 مدنيا في هجومين منفصلين من قبل مسلحين شمال بوركينا فاسو وأوضح حاكم منطقتي كايا و أنكونا، كاسيمير سيغويدا، أن عشرات من المسلحين على متن دراجات نارية شنوا هجومًا على بلدة أنكونا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا و إصابة آخرين، فيما قُتل شخصان في حادث إرهابي منفصل في بلدة كايا وكان الجيش البوركينابي قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن وحداته تمكنت من القضاء على 29 إرهابيًا، بينما أصيب 11 جنديا بجروح في هجوم مسلح استهدف وحدات من قوات الدفاع والأمن، شمال غرب البلاد.