روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا
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روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا

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العرب اليوم - روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا

روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا

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روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا روسيا تبدأ وقفا لإطلاق النار لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا بأوكرانيا



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شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورها وهي تقوم بتصوير برنامجها الجديد، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها وظهرت جويل مردينيان ، وهي توب كت باللون البيج وأختارت عليه جيب قصير باللون الأوف وايت، وعليه جاميت بنفس اللون بأكمام طويلة، واختارت حقيبة باللون البيج الفاتح، وحذاء باللون الجملي، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة . وتركت جويل مردينيان خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري اللامع كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر و الاي شادو السموكي ...المزيد

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