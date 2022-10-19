إجلاء جزئي لسكان خيرسون بعد تهديد قوات كييف بتدمير محطة الطاقة الكهرومائية

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.