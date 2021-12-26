إسرائيل تعتقل حارسا للمسجد الأقصى في قبة الصخرة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت، اليوم الأحد، حارس المسجد الأقصى، لؤي أبو السعيد وقال موقع "القسطل" الإخباري، إن عناصر الشرطة الإسرائيلية فرضت حصارا على مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى، منذ ساعات الصباح الأولى وأكد الموقع تعرض حارس المصلى لؤي أبو السعيد إلى الاعتداء من طرف الشرطة، التي طلبت دعما لزيارة عدد عناصرها في المكان، قبل أن يحاصروه في الداخل ويتم اعتقاله.