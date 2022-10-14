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البورصة المصرية تخسر 6.7 مليار جنيه في أسبوع

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العرب اليوم - البورصة المصرية تخسر 6.7 مليار جنيه في أسبوع

البورصة المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

على الرغم من التحركات المكثفة التي تجريها الحكومة المصرية، لتعزيز حجم وقيم التداول في البورصة المصرية ، إلا أن اللون الأحمر سيطر على شاشات البورصة الأسبوع الماضي، وسجلت الأسهم المدرجة خسائر أسبوعية بقيمة 6.7 مليار جنيه.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة، فقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1%، لتفقد الأسهم نحو 6.7 مليار جنيه، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 687.5 مليار جنيه.

كما نزل رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.7%، متراجعاً من 437.3 مليار جنيه إلى 432.3 مليار جنيه.

وتراجع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 130.6 مليار جنيه إلى 128.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.4%.

كما انخفض رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا من 567.9 مليار جنيه إلى 561 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9853 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" هبوطًا بنحو 2.50% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة.

كما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 12115 نقطة. وفي المقابل، سجل مؤشر "تميز" ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.

وبالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 9.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.139 مليار ورقة منفذة على 193 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بنحو 9.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 2.068 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 50.24% من إجمالي قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 49.76%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة، بين 2.3 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي، بحجم تداول 395.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 1.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 88.2 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 3.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 146.6 ألف عملية.

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البورصة المصرية تخسر 67 مليار جنيه في أسبوع البورصة المصرية تخسر 67 مليار جنيه في أسبوع



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