القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية على 11 منطقة

صدت القوات المسلحة الأوكرانية هجمات روسية قرب 11 منطقة في دونستك ولوجانسك وفي المقابل شنت سبع ضربات على مواقع القوات الروسية، حسبما أفاد بيان هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن البيان القول "تهديد القوات الروسية باستخدام صواريخ أرضية وبحرية وجوية و"طائرات كاميكازي بدون طيار" لا يزال ساريا في جميع أنحاء أوكرانيا، وأطلق الروس خلال النهار أربعة صواريخ وخمس غارات جوية، كما نفذ أكثر من 40 هجوما من منظومات الصواريخ".