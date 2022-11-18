وفاة 7 أشخاص بينهم 5 أطفال من عائلة واحدة جراء حريق في روسيا

أفادت المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية بشكيريا الروسية بمصرع 7 أشخاص بينهم خمسة أطفال ضمن عائلة واحدة جراء حريق نشب في منزل في ستيرليتاماك. وقال رجال الإنقاذ "أثناء عمليات الإطفاء، تم العثور على سبعة قتلى، من بينهم شخصان بالغان رجل وامرأة، وخمسة أطفال. وتأكد العاملون في المجال الطبي من وفاتهم".