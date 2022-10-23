تونس تحبط 6 محاولات هجرة غير شرعية وتنقذ 79 مهاجرا من الغرق

تمكنت السلطات التونسية، من إحباط ست محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 79 مهاجرا من الغرق، من بينهم 60 شخصا من جنسيات إفريقية و19 تونسيا، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه من ناحية آخرى ضبطت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير، ثلاثة أشخاص يمتلكون ورشة لصنع القوارب البحرية بدون رخصة، بغرض مساعدة المهاجرين على اجتياز الحدود البحرية خلسة.