القصف الأوكراني يتسبب بوقف عمل 3 توربينات في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية تواصل بشكل دوري ومنتظم قصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بصواريخ GMLRS من راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS. ونوهت الوزارة في بيانها، بأن القوات الأوكرانية قصف المحطة المذكورة بهذه الصواريخ الأمريكية من جديد في 12 أغسطس وهو ما تسبب بإيقاف عمل ثلاثة من التوربينات الستة في محطة الطاقة الكهرومائية.