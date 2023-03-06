إصابة 53 من ضباط إنفاذ القانون في مدينة أوفنبرغ الألمانية

قالت وسائل إعلام إن 53 ضابطاً من ضباط إنفاذ القانون في ألمانيا. أصيبوا خلال احتجاج على مؤتمر إقليمي لحزب المعارضة اليميني البديل من أجل ألمانيا (AfD) في مدينة أوفنبرغ.

وذكرت قناة “Welt” الألمانية، أن متظاهرين يساريين، تشاجروا واستخدموا القوة الجسدية ضد ضباط إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات، يوم السبت.وأشارت الشرطة في بيان لها، إلى أن 53 ضابطا تعرضوا للركل والضرب، وأصيب آخرون بتهيج في الجهاز التنفسي. بسبب النيران المشتعلة ورشهم بطفايات الحريق. مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك، لم يعد بإمكان 17 شرطيا الخدمة.

وأوضحت الشرطة أنه تم رفع أكثر من 20 قضية للاشتباه بانتهاك النظام العام، ومقاومة مسؤولي إنفاذ القانون والتسبب بضرر جسدي لهم.